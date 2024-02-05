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Михайло Москаль
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знимка Михайла Москаля
Понеділок, Лютий 5, 2024 - 09:15
До теми
710-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському та Херсонському (по 7 атак) напрямках
03.02.24
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Україна
Український П’ємонт: мобілізація (6)
Іван Банах
Лютий 1918-го: бої за Київ і переговори у Брест-Литовську, Гандзюк і Падеревський, Масарик і Гашек, Муравйов і Вишиваний, Севрюк і Троцький.
03.02.24
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Минуле
709-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 63 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Херсонському (відбито 14 атак) напрямках
02.02.24
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Україна
Поміж лат, тичок та інших патичків
Тарас Прохасько
Одним з перших вимовлених мною слів було слово «лата». У моєму випадку лата означала не тільки елемент зв'язування кроков.
01.02.24
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Дискурси
Життя прекрасне. Але не наше
Олеся Ісаюк
Моральне задоволення і самореалізація за час совка були витіснені. І коли зараз можна мати задоволення від участі в процесах, то уява малює або втілення Річарда ІІІ, або бабку-пліткарку, яка всюди пхає свого носа.
01.02.24
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Галичина
Політичні та мовні акценти до портрета Василя Ільницького
Євген Нахлік
Твердий народовець Василь Ільницький став репрезентантом двох поколінь галицьких будителів: революційного 1848-го й еволюційних 1860–1880-х.
01.02.24
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Минуле
708-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 19 атак) та Мар’їнському (відбито 10 атак) напрямках
01.02.24
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Україна
І більш нічого поміж нами...
Юрій Винничук
Бувало, що містифікації робили грандіозний вплив на національну свідомість – але це про іншу, поетичну, містифікацію 1970 року
31.01.24
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Дискурси