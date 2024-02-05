Михайло Москаль

Життя прекрасне. Але не наше

Олеся Ісаюк

Моральне задоволення і самореалізація за час совка були витіснені. І коли зараз можна мати задоволення від участі в процесах, то уява малює або втілення Річарда ІІІ, або бабку-пліткарку, яка всюди пхає свого носа.