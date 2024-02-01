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Іван Франк
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Іван Франк «Сковорода»
Четвер, Лютий 1, 2024 - 19:15
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707-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (37 атак), Мар’їнському (16 атак) і Херсонському (15 атак) напрямках
31.01.24
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Україна
ХХІ століття проти ХХ. Перечитуючи Сергія Кримського…
Людмила Тарнашинська
ХХІ століття таки не засвоїло уроків попереднього з його кривавими війнами, тож напрацьована духовність не дає гарантії для непроявлення зла
30.01.24
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Минуле
Пам'ять як дистанція між тут і тоді
Олег Челяк
Культурна пам’ять через ритуалізацію допомагає подолати ауру забуття, детермінуючи ідентичність індивіда і колективу
30.01.24
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Дискурси
Ніби нічого нового
Юрко ТИМЧУК
ІЛ-76 впав, росіяни брешуть, їхні «консерви» в Європі відкриваються і, як той казав, «кури несуться, Зеленський президент».
30.01.24
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Україна
706-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (24 атаки) та Мар’їнському і Херсонському (по 8 атак) напрямках.
30.01.24
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Україна
Діалог між моїми світоглядами
Олександр ЯБЧАНКА
Розмова зі собою, на 12 років молодшим: командира взводу – з лікарем-педіатром, організатором запальних вечірок у горах. Про війну, фронт та мобілізацію.
28.01.24
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Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Історія співжиття двох сусідніх народів, які мали багатомільйонні діаспори на територіях України і Росії, на наших очах добігає кінця...
28.01.24
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Дискурси
Символ віри
Дмитро Єльніков
Образок про переконаність і однозначне сповіщення її. А коли глибше – про свободу, гідність, шляхетність.
27.01.24
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Дискурси