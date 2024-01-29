Основою кожної мудрості є терпіння

«Сімейні концерти» у Львівській філармонії

Ірина Вакуліна

Сімейні концерти є місцем сили, розради, забавки – не тільки для дітей, а й місцем відновлення для батьків, вони теж можуть релаксувати,«перенестися» в інший світ, щоб мати сили далі жити й надихати своїх дітей.