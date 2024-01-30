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Багно. Передова січень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2024 року
Вівторок, Січень 30, 2024 - 10:00
До теми
705-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Мар’їнському (відбито 22 атаки) напрямках.
29.01.24
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Україна
704-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
28.01.24
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Україна
Символ віри
Дмитро Єльніков
Образок про переконаність і однозначне сповіщення її. А коли глибше – про свободу, гідність, шляхетність.
27.01.24
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Дискурси
Український П’ємонт: мобілізація (5)
Іван Банах
Початок 1918-го: Осип Микитка очолює УСС, Євген Коновалець формує СС в УНР, Симон Петлюра – гайдамацький кіш. Крути. «Арсенал»
27.01.24
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Минуле
Микола Шлемкевич – українська людина, яка повертається
Світлана Шлемкевич
Мріючи про майбутнє, треба зберегти пам'ять про доробок тих, кого вороги викреслювали з нашої історії
27.01.24
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Минуле
“Шовковий шнурок”: проти якої імперії?
Олеся Ісаюк
Більшість подій і героїв походять саме з країн Східної Європи, й об’єднує їх в один сюжет постать українця. По суті, виходить не що інше, як візія боротьби проти СССР.
27.01.24
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Україна
703-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
27.01.24
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Україна
«Сімейні концерти» у Львівській філармонії
Ірина Вакуліна
Сімейні концерти є місцем сили, розради, забавки – не тільки для дітей, а й місцем відновлення для батьків, вони теж можуть релаксувати,«перенестися» в інший світ, щоб мати сили далі жити й надихати своїх дітей.
26.01.24
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Штука