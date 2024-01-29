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річниця бою під Крутами (1918)
Понеділок, Січень 29, 2024 - 15:15
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704-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
28.01.24
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Україна
Український П’ємонт: мобілізація (5)
Іван Банах
Початок 1918-го: Осип Микитка очолює УСС, Євген Коновалець формує СС в УНР, Симон Петлюра – гайдамацький кіш. Крути. «Арсенал»
27.01.24
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Минуле
Микола Шлемкевич – українська людина, яка повертається
Світлана Шлемкевич
Мріючи про майбутнє, треба зберегти пам'ять про доробок тих, кого вороги викреслювали з нашої історії
27.01.24
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Минуле
703-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
27.01.24
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Україна
«Сімейні концерти» у Львівській філармонії
Ірина Вакуліна
Сімейні концерти є місцем сили, розради, забавки – не тільки для дітей, а й місцем відновлення для батьків, вони теж можуть релаксувати,«перенестися» в інший світ, щоб мати сили далі жити й надихати своїх дітей.
26.01.24
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Штука
Трамп 2.0 і капітани американського бізнесу
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Повернення Трампа до влади прховує в собі масу ризиків не лише для демократії, але й для американського бізнесу.
26.01.24
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У світі
702-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 16 атак) та Мар’їнському (відбито 25 атак) напрямках.
26.01.24
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Україна
Сяйво снігів
Юрко ПРОХАСЬКО
Застояна, заклякла за ніч залізна пака потяга з замерзлими вікнами задвигтіла з крижаним скреготом, перемерзлими струсами, зимно заляскала на згинах.
26.01.24
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Дискурси