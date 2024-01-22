Серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного ліворуч

Парадокси (не)забутих пісень

Олеся Ісаюк

Популярність “Червоної калини” каже про нас більше, ніж ми хочемо знати про себе самі. Ми довойовуємо “велику незакінчену війну”, чий гарячий етап розпочався у 1917 році.