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Серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного ліворуч
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698-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 17 атак) та Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
22.01.24
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Україна
697-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Куп’янському (відбито 21 атаку) напрямках.
21.01.24
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Україна
Поезія полеглих: Максим Кривцов
Надія Гаврилюк
... мій прострелений автомат | заржавіє | бідненький | мої змінні речі та екіпу | передадуть новобранцям | та скоріше б уже весна | щоб нарешті | розквітнути | фіалкою.
21.01.24
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Україна
Місяць з рогами бика
Василь МАХНО
«Подивись, – сказав я дружині, – завтра від старого місяця не залишиться вже нічого». «Краще б закінчилася війна», – тихо відповіла вона.
20.01.24
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Дискурси
696-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 103 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки) та Лиманському (відбито 25 атак) напрямках.
20.01.24
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Україна
Про мобілізацію та альтернативну службу
Тарас Возняк
Альтернативна військова служба й альтернативна допомога обороні має служити збереженню найціннішого – людського життя на фронті
19.01.24
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Дискурси
Парадокси (не)забутих пісень
Олеся Ісаюк
Популярність “Червоної калини” каже про нас більше, ніж ми хочемо знати про себе самі. Ми довойовуємо “велику незакінчену війну”, чий гарячий етап розпочався у 1917 році.
19.01.24
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Галичина
695-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (44 атак), Мар’їнському (15 атак) та Лиманському (23 атаки) напрямках.
19.01.24
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Україна