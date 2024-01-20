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Субота, Січень 20, 2024 - 20:45
До теми
696-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 103 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки) та Лиманському (відбито 25 атак) напрямках.
20.01.24
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Україна
Парадокси (не)забутих пісень
Олеся Ісаюк
Популярність “Червоної калини” каже про нас більше, ніж ми хочемо знати про себе самі. Ми довойовуємо “велику незакінчену війну”, чий гарячий етап розпочався у 1917 році.
19.01.24
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Галичина
695-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (44 атак), Мар’їнському (15 атак) та Лиманському (23 атаки) напрямках.
19.01.24
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Україна
Там, де любов усевишня
Лілія Бомко
Книжка “Тут були ми” найперше про любов, і про вдячність людини, яка любить, іншій людині, яка приймає цю любов. Любов всевишня в поезії Артура Дроня — це любов, яка не закінчується навіть там, де закінчується життя.
18.01.24
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Штука
За горами гори
Тарас Прохасько
Може бути таке – бо це циклічне – що усі хати неправедних або згорять, або згниють. Але аби ся десь лишили правдиві люде.
18.01.24
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Дискурси
694-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (27 атак), Мар’їнському (10 атак) та Лиманському (18 атак) напрямках.
18.01.24
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Україна
Кольорові ярмарки
Юрій Винничук
Торги та ярмарки для галичан відігравали таку важливу роль, що безліч людей тільки й жили, що від торгів до торгів та від ярмарку до ярмарку
17.01.24
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Дискурси
У творчих просторах Бориса Гуменюка
Тарас Пастух
Гуменюк вивів українську поезію на новий рівень мовної експресії, а в прозі сконцентровано представив різноплановий досвід війни, який попри страждання, біль і смерть дає змогу розпрощатися з останньою імперією, уможливлює вільніше життя у майбутньому.
17.01.24
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Штука