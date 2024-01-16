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З глибокою мудрістю завжди живе глибоке невдоволення
Соломон
До теми
Мистецтво звуку і шуму
Як звук дозволяє схопити щось невидиме і чому це важливо? Як мистецтво звуку вибудувалося частиною великого поля сучасного мистецтва? Як художники соціалістичних країн ставали піонерами звукового мистецтва і якої форми можуть набувати звукові краєвиди?
16.01.24
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Штука
145-річчя композитора Станіслава Людкевича
Цьогоріч виповнюється 145 років від дня народження славетного українського композитора Станіслава Людкевича. З нагоди ювілею Меморіальний музей композитора у Львові організовує низку подій, вхід на які – вільний.
16.01.24
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Штука
Ненудна зима
Юрко ТИМЧУК
Ursus arctos, щоб не морозити собі різні частини тіла, залазить до барлогу і нормально там собі чується. Homo sapiens такого щастя не має і мусить активно рухатися в найзліші морози.
16.01.24
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Україна
692-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (34 атаки), Мар’їнському (12 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
16.01.24
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Україна
691-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (25 атак), Мар’їнському (14 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
15.01.24
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Україна
У творчих просторах Бориса Гуменюка
Тарас Пастух
Гуменюк вивів українську поезію на новий рівень мовної експресії, а в прозі сконцентровано представив різноплановий досвід війни, який попри страждання, біль і смерть дає змогу розпрощатися з останньою імперією, уможливлює вільніше життя у майбутньому.
14.01.24
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Штука
690-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Мар’їнському (відбито 17 атак) напрямках.
14.01.24
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Україна
Український П’ємонт: мобілізація (4)
Іван Банах
1917: східний фронт і усуси, Штейнгауз і Тарнавський, Петлюра і Овсієнко-Антонов, жовтневий переворот і III Універсал, більшовицько-українська війна і безпорадність Центральної ради
13.01.24
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