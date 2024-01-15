Навіть боги не можуть змінити минуле

Прем’єр Туск і «політв'язні» в Польщі

Максим МУЛЯР

Політичне протистояння в Польщі отримало новий поворот. Двох представників тепер уже опозиційної партії «Право і справедливість» (ПіС), які раніше обіймали найвищі посади в МВС, відправили до в'язниці прямо з президентського палацу.