Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Зима на передовій. Січень 2024
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2024 року
Вівторок, Січень 16, 2024 - 10:00
До теми
Панорама театрального краєвиду
Тексти, що склали збірку, перемогли на конкурсах "Драма.UA", "Тиждень актуальної п’єси", "Липневий мед", "Aurora" (Польща) та "Reboot Festival" (Велика Британія). Більшість творів публікується уперше, але частина з них вже має успішну історію сценічних читань та постановок.
15.01.24
|
|
Штука
691-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (25 атак), Мар’їнському (14 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
15.01.24
|
|
Україна
690-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Мар’їнському (відбито 17 атак) напрямках.
14.01.24
|
|
Україна
689-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Мар’їнському (відбито 26 атак) напрямках.
13.01.24
|
|
Україна
Прем’єр Туск і «політв'язні» в Польщі
Максим МУЛЯР
Політичне протистояння в Польщі отримало новий поворот. Двох представників тепер уже опозиційної партії «Право і справедливість» (ПіС), які раніше обіймали найвищі посади в МВС, відправили до в'язниці прямо з президентського палацу.
12.01.24
|
|
У світі
Іти на розплєс
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Після колідóваня на Видорші на ріці йорданскій йдуть колідники на свій ґрунь на розплєс, щоби розколідуватиси, роздєкуватиси одні одним за труд тяжкий, за коліду.
12.01.24
|
|
Дискурси
Караїмська громада у Галичі
Богдан Януш
Розвідка Богдана Януша, знаного колись львівського краєзнавця, про ще живу тоді караїмську громаду Галича від 1911 року
12.01.24
|
|
Минуле
688-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 27 атак) та Мар’їнському (відбито 13 атак) напрямках.
12.01.24
|
>>>>
|
Україна