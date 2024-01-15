Маковецький

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знимка Влодка Маковецького
Понеділок, Січень 15, 2024 - 10:15
До теми
690-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Мар’їнському (відбито 17 атак) напрямках.
14.01.24
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Україна
689-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Мар’їнському (відбито 26 атак) напрямках.
13.01.24
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Україна
Прем’єр Туск і «політв'язні» в Польщі
Максим МУЛЯР
Політичне протистояння в Польщі отримало новий поворот. Двох представників тепер уже опозиційної партії «Право і справедливість» (ПіС), які раніше обіймали найвищі посади в МВС, відправили до в'язниці прямо з президентського палацу.
12.01.24
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У світі
Караїмська громада у Галичі
Богдан Януш
Розвідка Богдана Януша, знаного колись львівського краєзнавця, про ще живу тоді караїмську громаду Галича від 1911 року
12.01.24
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Минуле
688-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 27 атак) та Мар’їнському (відбито 13 атак) напрямках.
12.01.24
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Україна
Фільозофія на трьох пальцях
Тарас Прохасько
Нам своє робить. Головне – не боятися бути собою. І мати на увазі, що таких, як ми, по цілому світі тьма. Але ми єдині
11.01.24
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Дискурси
687-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 42 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 19 атак), Херсонському (10 атак) та Мар’їнському (9 атак) напрямках.
11.01.24
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Україна
Чому ми не фіни
Юрій Винничук
Українці завше кудись запізнювалися. Запізнилися вони і зі своїм національним епосом, хоча всі умови для його створення були у ХІХ ст.
10.01.24
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Дискурси