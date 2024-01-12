"Розмова" Вільяма МакЕлчерана (1981)

Післясмак свят

Юрко ТИМЧУК

Коли кутя, борщ з вушками і пампухи з’їдені, перетравлені і засвоєні, а «Іван Предтеча взяв свята на плечі», можна задуматися, що далі. Огляд подій тижня в Україні.