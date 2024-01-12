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"Розмова" Вільяма МакЕлчерана (1981)
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"Розмова" Вільяма МакЕлчерана (1981) в Калгарі
П'ятниця, Січень 12, 2024 - 11:00
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687-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 42 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 19 атак), Херсонському (10 атак) та Мар’їнському (9 атак) напрямках.
11.01.24
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Україна
686-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки) та Мар’їнському (відбито 15 атак) напрямках.
10.01.24
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Україна
685-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак), Мар’їнському та Херсонському (відбито по 12 атак) напрямках.
09.01.24
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Україна
Післясмак свят
Юрко ТИМЧУК
Коли кутя, борщ з вушками і пампухи з’їдені, перетравлені і засвоєні, а «Іван Предтеча взяв свята на плечі», можна задуматися, що далі. Огляд подій тижня в Україні.
08.01.24
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Україна
684-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Лиманському (відбито 4 атаки) напрямках.
08.01.24
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Україна
683-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
07.01.24
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Україна
Данська модель ШІ з високою точністю прогнозує тривалість життя конкретної людини.
На запитання "чи помре ця людина через чотири роки?" модель дала правильну відповідь у 78% випадків.
07.01.24
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Наука
Український П’ємонт: мобілізація (3)
Іван Банах
Усуси і 1917 рік: цісар Карл і Вільгельм фон Габсбурґ, Андрей Шептицький і Василь Вишиваний, Мата Харі і Ремарк, Роммель і Муссоліні, Тарновський і Турянський
06.01.24
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Минуле