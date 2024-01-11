Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Дорога на передовій. Січень 2024
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2024 року
Четвер, Січень 11, 2024 - 10:45
До теми
686-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки) та Мар’їнському (відбито 15 атак) напрямках.
10.01.24
|
|
Україна
685-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак), Мар’їнському та Херсонському (відбито по 12 атак) напрямках.
09.01.24
|
|
Україна
684-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Лиманському (відбито 4 атаки) напрямках.
08.01.24
|
|
Україна
683-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
07.01.24
|
|
Україна
Данська модель ШІ з високою точністю прогнозує тривалість життя конкретної людини.
На запитання "чи помре ця людина через чотири роки?" модель дала правильну відповідь у 78% випадків.
07.01.24
|
|
Наука
Український П’ємонт: мобілізація (3)
Іван Банах
Усуси і 1917 рік: цісар Карл і Вільгельм фон Габсбурґ, Андрей Шептицький і Василь Вишиваний, Мата Харі і Ремарк, Роммель і Муссоліні, Тарновський і Турянський
06.01.24
|
|
Минуле
Прискорене уповільнення
Василь МАХНО
Ми дожилися до того моменту, коли гравітація часу вельми ущільнилася. Рух – прискорився. Гострота сприйняття – притуплюється
06.01.24
|
|
Дискурси
Сага про Війну
Володимир Сивохіп
Війна — це не тільки потрясіння через велику темряву, а й час, коли ми мусимо знайти майбутнє світло, особисту відвагу й усвідомити власний шлях до перемоги.
06.01.24
|
|
Штука