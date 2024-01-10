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Барбара Гепворт
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Барбара Гепворт «Сім'я людини»
Середа, Січень 10, 2024 - 10:45
До теми
685-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак), Мар’їнському та Херсонському (відбито по 12 атак) напрямках.
09.01.24
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Україна
684-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Лиманському (відбито 4 атаки) напрямках.
08.01.24
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Україна
683-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
07.01.24
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Україна
Данська модель ШІ з високою точністю прогнозує тривалість життя конкретної людини.
На запитання "чи помре ця людина через чотири роки?" модель дала правильну відповідь у 78% випадків.
07.01.24
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Наука
Прискорене уповільнення
Василь МАХНО
Ми дожилися до того моменту, коли гравітація часу вельми ущільнилася. Рух – прискорився. Гострота сприйняття – притуплюється
06.01.24
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Дискурси
Сага про Війну
Володимир Сивохіп
Війна — це не тільки потрясіння через велику темряву, а й час, коли ми мусимо знайти майбутнє світло, особисту відвагу й усвідомити власний шлях до перемоги.
06.01.24
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Штука
682-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 62 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
06.01.24
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Україна
Запах грошей
Юрко ПРОХАСЬКО
Гарно, коли гроші гарні. Паперові гроші, окрім решти їх незаперечних чеснот, мають бути передусім гарні. Можливо, це найголовніша їхня додана вартість.
05.01.24
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Дискурси