Найбільшої любові заслуговує та людина, яка, будучи наймогутнішою, не навіює страху

Неймовірне диво оперного співу

Софія Соловій

На відкритті фестивалю Бетовена у Варшаві звучала його 9 симфонія, на початку концерту оркестр і хор виконали гімн України, а я вийшла на сцену і розгорнула наш стяг. Тоді я відчула шалену підтримку України.