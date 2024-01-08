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Новгородська масакра
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8.01.1570: початок Новгородської масакри, знищення Іваном Грозним Новгорода і новгородців
Понеділок, Січень 8, 2024 - 12:15
До теми
683-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
07.01.24
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Україна
Сага про Війну
Володимир Сивохіп
Війна — це не тільки потрясіння через велику темряву, а й час, коли ми мусимо знайти майбутнє світло, особисту відвагу й усвідомити власний шлях до перемоги.
06.01.24
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Штука
682-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 62 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
06.01.24
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Україна
Запах грошей
Юрко ПРОХАСЬКО
Гарно, коли гроші гарні. Паперові гроші, окрім решти їх незаперечних чеснот, мають бути передусім гарні. Можливо, це найголовніша їхня додана вартість.
05.01.24
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Дискурси
Неймовірне диво оперного співу
Софія Соловій
На відкритті фестивалю Бетовена у Варшаві звучала його 9 симфонія, на початку концерту оркестр і хор виконали гімн України, а я вийшла на сцену і розгорнула наш стяг. Тоді я відчула шалену підтримку України.
05.01.24
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Штука
681-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
05.01.24
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Україна
Приватна лагідна конкіста
Тарас Прохасько
Занурившись у певні маршрути, які провадять до екзистенційних місць, виразно бачиш, що кожне місто тим подібне на кожне інше місце, що у ньому багато окремих міст
04.01.24
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Дискурси
«Morituri te salutant!»
Тарас Возняк
Після двох років війни навіть ті, що убезпечилися стіною НАТО, зрозуміли, що насправді їх захищає не ілюзорна 5-та стаття, а українці, які відбивають ворога перед нею.
04.01.24
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Дискурси