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Богоявлення (а також Йордан, Водохреща, Епіфанія, а а католицизмі і Трьох царів)
Субота, Січень 6, 2024 - 13:45
До теми
Неймовірне диво оперного співу
Софія Соловій
На відкритті фестивалю Бетовена у Варшаві звучала його 9 симфонія, на початку концерту оркестр і хор виконали гімн України, а я вийшла на сцену і розгорнула наш стяг. Тоді я відчула шалену підтримку України.
05.01.24
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Штука
681-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Запорізькому (відбито 8 атак) напрямках.
05.01.24
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Україна
Заньківчани покажуть «1984. Occupation» мовою тіла
13-14 січня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької з’явиться пластична драма: актори та актриси театру, а також професійні танцівники втілять один із найвідоміших романів світової літератури – антиутопію «1984» Джорджа Орвелла.
04.01.24
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Штука
680-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Мар’їнському (відбито 14 атак) напрямках.
04.01.24
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Україна
Події року Львівської філармонії
Дзвенислава Саф’ян
Відбулася велика історична подія. Ось пройшло сторіччя, відколи в Карнегі Голі звучав «Щедрик», і ось зазвучала Львівська національна філармонія, зазвучав симфонічний оркестр з України.
03.01.24
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Штука
Завассерманений Путіна
Юрій Винничук
Україна народжувала не лише геніїв і героїв, але також розмаїтих почвар, які згодом опинилися в перших рядах її ворогів
03.01.24
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Дискурси
679-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки) та Херсонському (відбито 9 атак) напрямках.
03.01.24
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Україна
Національна місія і світовий імідж
Роксолана Гавалюк
Озираючись на рік, що минув для Львівської опери, розумієш, як стрімко змінюється країна, суспільство та місце мистецтва у них. А ще – як змінилося сприйняття українського мистецтва у світі.
02.01.24
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Штука