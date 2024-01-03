До свободи провадить зневага до того, що не залежить від нас

Національна місія і світовий імідж

Роксолана Гавалюк

Озираючись на рік, що минув для Львівської опери, розумієш, як стрімко змінюється країна, суспільство та місце мистецтва у них. А ще – як змінилося сприйняття українського мистецтва у світі.