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Робота артилерії на передовій. Січень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Січень 2024 року
П'ятниця, Січень 5, 2024 - 01:15
До теми
Події року Львівської філармонії
Дзвенислава Саф’ян
Відбулася велика історична подія. Ось пройшло сторіччя, відколи в Карнегі Голі звучав «Щедрик», і ось зазвучала Львівська національна філармонія, зазвучав симфонічний оркестр з України.
03.01.24
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Штука
679-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки) та Херсонському (відбито 9 атак) напрямках.
03.01.24
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Україна
Національна місія і світовий імідж
Роксолана Гавалюк
Озираючись на рік, що минув для Львівської опери, розумієш, як стрімко змінюється країна, суспільство та місце мистецтва у них. А ще – як змінилося сприйняття українського мистецтва у світі.
02.01.24
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Штука
Криза жанру
Майкл Мишкало
Мова знову йде про молодь, «наших підлітків», які слухають не ту музику і дивляться не ті серіали, яку засуджує сувора громадськість
02.01.24
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Дискурси
678-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Херсонському (відбито 19 атак) напрямках.
02.01.24
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Україна
«Садок вишневий...». XI. «Затихло все…»
Андрій Содомора
Коли затихає все, тоді промовляє душа, шукаючи чуйності до свого горя, своїх переживань… Така чуйність є виявом глибокої людяності
01.01.24
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Дискурси
677-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: «2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!»
01.01.24
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Україна
676-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
31.12.23
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Україна