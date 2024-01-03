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Богдан Стефура
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Богдан Стефура (†2.01.2024)
Середа, Січень 3, 2024 - 12:15
До теми
678-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Херсонському (відбито 19 атак) напрямках.
02.01.24
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Україна
677-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: «2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!»
01.01.24
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Україна
676-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
31.12.23
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Україна
Приготування
Василь МАХНО
Троянди знітились – Притихлий океан вбирається в кожух – Услід за вітром що продуває груди і макітру летить самотній в самоту баклан
30.12.23
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Дискурси
Тихими слідами Різдва
Маріанна Челецька
Оповідку Романа Онишкевича варто прочитати в першу новорічну ніч, бо вона нагадає про те, що «Христос народився не у Львові»: історія воїна й сестри милосердя – містичний діалог людської душі з янголом-охоронцем та ...різдвяний буклет туристичного Львова.
30.12.23
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Штука
675-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак) та Херсонському (відбито 10 атак) напрямках.
30.12.23
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Україна
Прості історії
Олег Яськів
Солдати люблять тварин. Саме тут, на лініях вогню, знаходить вихід їхня сублімована любов, яку вони хтозна чи вміли виражати у мирному житті
29.12.23
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Дискурси
Журнал «Галичина»
Іван Монолатій
Проєкт студій феномену Галичини крізь оптику красного письменства і культури. Тема випуску – культурна історія національного відродження в Галичині 1848–1870 років
29.12.23
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Галичина