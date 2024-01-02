Михайло Демцю

677-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: «2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!»