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Joos van Craesbeeck
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Йос ван Красбек «Спокуса святого Антонія»
П'ятниця, Грудень 29, 2023 - 20:15
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673-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 32 атаки) та Херсонському (відбито 13 атак) напрямках.
28.12.23
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Україна
Ландшафт слова Марічки Сташко
Христина Дрогомирецька
У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.
27.12.23
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Штука
Чесноти і цінності у праві та їх вплив на Конституцію
Михайло САВЧИН
Співвідношення суспільно-політичних дебатів та юридичної аргументації судових рішень у рамках досягнення консенсусу щодо засадничих цінностей
27.12.23
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Україна
672-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
27.12.23
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Україна
«Уроки Музики» у Jam Factory Art Center
На сцену виходить жінка у пострепродуктивному віці та своїм творчим актом підважує визначальну роль материнства, а професійні перформерки оголюють насильницькі механізми мистецького виховання.
26.12.23
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Штука
Різдво у Саппоро
Микола Рябчук
Цікаво, що в Японії, де християнство є начебто цілком маргінальною релігією, вісім (!) прем’єр-міністрів були християнами (п’ятеро католиків, троє протестантів)
26.12.23
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Дискурси
Той Вифлиєм – по всій країні, у кожнім місті по зорі
Тетяна ШПАЙХЕР
Сценарії різдвяного дійства, де Емануїл щоразу приходить у тих обставинах, в яких живуть люди.
26.12.23
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Галичина
671-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Лиманському (29) та Херсонському (12) напрямках.
26.12.23
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Україна