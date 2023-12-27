І ностальгія вже не та, що була колись

Ландшафт слова Марічки Сташко

Христина Дрогомирецька

У її тексті бачимо не застиглу фіналізовану дійсність чи певні узагальнення, а досить рухому, плинну дійсність, яка трансформується, як міфічний Протей, залежно від того, хто її споглядає.