І ви ідіть Христа вітайте у ваш вкраїнський Вифлиєм

Труднощі перекладу

Світлана Вардеванян

40 інтерв’ю і фото: акцентування на речах, які жінки встигли прихопити з собою чи знайти в дорозі, виявилося ресурсним, бо стало своєрідною амортизацією травматичних досвідів, а з іншого боку – дозволило зчитати те, що не дається ні ословленню, ні перекладу.