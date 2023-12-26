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Різдвяний плакат. Нікіта Тітов. 2023 рік
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Нікіта Тітов. 2023 рік
Вівторок, Грудень 26, 2023 - 10:00
До теми
670-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!"
25.12.23
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Україна
669-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак), Куп’янському (17) та Бахмутському (11) напрямках.
24.12.23
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Україна
Діалог копит із травою
Василь МАХНО
То як там в Еклезіасті: якщо ж прийняти символіку поета, то тепер час копит, а час трави – в майбутньому?
23.12.23
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Дискурси
Ще одне обличчя Хюррем Султан
Олеся Ісаюк
Перед нами кримськотатарська казка про Роксолану — вона довга і для дорослих.
23.12.23
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Україна
668-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень
23.12.23
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Україна
Труднощі перекладу
Світлана Вардеванян
40 інтерв’ю і фото: акцентування на речах, які жінки встигли прихопити з собою чи знайти в дорозі, виявилося ресурсним, бо стало своєрідною амортизацією травматичних досвідів, а з іншого боку – дозволило зчитати те, що не дається ні ословленню, ні перекладу.
22.12.23
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Штука
Дунцова викликає Путіна на герць
Максим МУЛЯР
Журналістка Катерина Дунцова планує скласти електоральну конкуренцію самому Путіну. Хто вона: «кандидатка-спойлер» чи таки реальна захисниця демократії та противниця війна?
22.12.23
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У світі
Язя
Юрко ПРОХАСЬКО
Наближення латинського Різдва віщувала поява Язі. Являлася нам так, наче єдиним призначенням її існування й була ця коротка, чорна передсвяточна поява
22.12.23
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Дискурси