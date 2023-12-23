Христос ся раждає!

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До теми
668-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень
23.12.23
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Україна
Труднощі перекладу
Світлана Вардеванян
40 інтерв’ю і фото: акцентування на речах, які жінки встигли прихопити з собою чи знайти в дорозі, виявилося ресурсним, бо стало своєрідною амортизацією травматичних досвідів, а з іншого боку – дозволило зчитати те, що не дається ні ословленню, ні перекладу.
22.12.23
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Штука
Дунцова викликає Путіна на герць
Максим МУЛЯР
Журналістка Катерина Дунцова планує скласти електоральну конкуренцію самому Путіну. Хто вона: «кандидатка-спойлер» чи таки реальна захисниця демократії та противниця війна?
22.12.23
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У світі
Язя
Юрко ПРОХАСЬКО
Наближення латинського Різдва віщувала поява Язі. Являлася нам так, наче єдиним призначенням її існування й була ця коротка, чорна передсвяточна поява
22.12.23
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Дискурси
667-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
22.12.23
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Україна
Зустріч біля Ясел
Розмова та вслухання тиші біля Ясел "Різвдо—Текст—Війна" з Галиною Крук, Катериною Міхаліциною та Остапом Слививнським відбудеться затактом до вистави-вертепу «Маленькі ортопедичні сандалики» за поезіями сьогочасної війни і часу повномасштабного вторгення.
21.12.23
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Штука
Декларація Fiducia supplicans
Назар Заторський
Папа рекомендує благословляти – неритуально – пари, що живуть без вінчання, та одностатеві пари, полегшуючи їм доступ до благодаті.
21.12.23
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Дискурси
Різдвяна історійка
Тарас Прохасько
...Ні за чим не шкода. Тим паче, що лупаючи сю скалу, ми побачили першу зірку. А то було 24 грудня.
21.12.23
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Дискурси