Всі ми майстри навчати, а самі не відаєм, що творим

Еврипід

До теми

Амбасадори культури у Львівській опері
Перший візит в Україну генерального директора Метрополітен-опери: окрім концерту «Незламній Україні присвячується», Пітер Гелб також переглянув оперу Євгена Станковича «Страшна помста», що увійшла до короткого переліку кращих світових оперних премʼєр за версією престижної премії Internaional Opera Awards-2023.
19.12.23 | | Штука
663-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення
18.12.23 | | Україна
Українська мова в себе вдома сьогодні й завтра
Юрій Шевельов
Стаття з 1986 року про проблеми поглинання української мови російською, і багато з цих проблем залишаються актуальними й нині
17.12.23 | | Минуле
Бабуся і зло
Віталій Портников
Зло не можна розчулити. Воно готове жертвувати чужими життями – але не своїм благополуччям. І ніякого іншого рецепту перемоги над злом нема
17.12.23 | | Дискурси
662-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
661-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень
16.12.23 | | Україна
Кримінальна ментальність Росії
Олександр Шульга
Переконання, що закони є формальними документами, які в ім'я правди можна проіґнорувати є щонайросійськішою "скрєпою"
15.12.23 | | Дискурси
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
15.12.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.