Письменник без біографії і колективний розум

Роксана Харчук

У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.