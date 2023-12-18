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Кіт у рукавичках мишей не ловить
Бенджамін Франклін
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663-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення
18.12.23
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Україна
662-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
16.12.23
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Україна
661-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень
16.12.23
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Україна
Незламній Україні присвячується
Всесвітньо відома диригентка, канадійка українського походження, – Кері-Лінн Вілсон (Keri-Lynn Wilson) – візьме участь у винятковій мистецькій події, присвяченій мужності українського народу та його героїчній боротьбі у жорстокій війні, – концерті «Незламній Україні присвячується».
15.12.23
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Штука
Кримінальна ментальність Росії
Олександр Шульга
Переконання, що закони є формальними документами, які в ім'я правди можна проіґнорувати є щонайросійськішою "скрєпою"
15.12.23
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Дискурси
Приймати колідників
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Колідничьки з високих горив, з далеких Карпат, з вільних просторив. З високих горив, широких долив. Из церков Божих, світлих соборив
15.12.23
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Дискурси
660-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень
15.12.23
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Україна
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
14.12.23
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Штука