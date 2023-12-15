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Європейський вибір є питанням життя і смерті. Точніше, життя, а не смерті
Юрій Андрухович
До теми
Незламній Україні присвячується
Всесвітньо відома диригентка, канадійка українського походження, – Кері-Лінн Вілсон (Keri-Lynn Wilson) – візьме участь у винятковій мистецькій події, присвяченій мужності українського народу та його героїчній боротьбі у жорстокій війні, – концерті «Незламній Україні присвячується».
15.12.23
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Штука
Письменник без біографії і колективний розум
Роксана Харчук
У нашому колективному розумі спостерігається штиль, усі бережуть власний спокій, але інакше у письменників без біографії бути й не може. Стан цей називається імітацією мислення, на яку лише й здатний письменник без біографії, письменник покірний.
14.12.23
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Штука
Зимовий шепіт
Дзвенислава Саф’ян
На диску «Шепіт Різдва» зібрано твори, кожен з яких є багатозначним символом своєї епохи. Концерт-презентація нового диска фортепіанної музики Віоліни Петриченко відбудеться 22 грудня у Львівській філармонії.
13.12.23
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Штука
658-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
13.12.23
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Україна
Справедливість для військовослужбовця
Масі Найєм
Україна буде більш справедливою, коли відрефлексує те, що з нею зараз відбулось, з яких причин та з якою метою.
12.12.23
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Україна
657-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
12.12.23
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Україна
«Садок вишневий...». VIII. «А матері вечерять ждуть»
Андрій Содомора
Матері, мовчазні й непорушні, мов ікони, у рамках прикінцевого вірша першої строфи, – ждуть... Ждуть тих, що повертаються
11.12.23
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Дискурси
Ukrainian InterMezzo Зоряни Кушплер
Всесвітньо відома австрійська студія звукозапису Gramola видала перший альбом з українським репертуаром для мецо-сопрано у виконанні багаторічної солістки Віденської національної опери, професорки співу в університеті Моцартеум Зоряни Кушплер.
11.12.23
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Штука