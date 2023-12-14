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Світанок на передовій. грудень 2023 року
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Світанок на передовій. Фото: Сергій Нужненко
Четвер, Грудень 14, 2023 - 08:30
До теми
Зимовий шепіт
Дзвенислава Саф’ян
На диску «Шепіт Різдва» зібрано твори, кожен з яких є багатозначним символом своєї епохи. Концерт-презентація нового диска фортепіанної музики Віоліни Петриченко відбудеться 22 грудня у Львівській філармонії.
13.12.23
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Штука
657-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
12.12.23
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Україна
«Садок вишневий...». VIII. «А матері вечерять ждуть»
Андрій Содомора
Матері, мовчазні й непорушні, мов ікони, у рамках прикінцевого вірша першої строфи, – ждуть... Ждуть тих, що повертаються
11.12.23
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Дискурси
Ukrainian InterMezzo Зоряни Кушплер
Всесвітньо відома австрійська студія звукозапису Gramola видала перший альбом з українським репертуаром для мецо-сопрано у виконанні багаторічної солістки Віденської національної опери, професорки співу в університеті Моцартеум Зоряни Кушплер.
11.12.23
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Штука
Озброїти Україну
Зняти обмеження на використання Україною західної зброї та відновити CoCom – понад дві сотні промінентних підписантів звернулися до президента США.
11.12.23
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Дискурси
656-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень
11.12.23
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Україна
655-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень
10.12.23
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Україна
Слово пацана
Віталій Портников
Українська мова, українська культура мають стати всеохопними – це і є та війна, яку ми обов'язково повинні виграти. І тоді все у нас вийде. Слово пацана.
10.12.23
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Дискурси