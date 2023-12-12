Алла Горська. Портрет Василя Симоненка

60 років тому помер Василь Симоненко. (Алла Горська. Портрет Василя Симоненка)головна

60 років тому помер Василь Симоненко. (Алла Горська. Портрет Василя Симоненка)

Вівторок, Грудень 12, 2023 - 23:15

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