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Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах
Василь Симоненко
До теми
Озброїти Україну
Зняти обмеження на використання Україною західної зброї та відновити CoCom – понад дві сотні промінентних підписантів звернулися до президента США.
11.12.23
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Дискурси
656-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень
11.12.23
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Україна
655-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень
10.12.23
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Україна
Слово пацана
Віталій Портников
Українська мова, українська культура мають стати всеохопними – це і є та війна, яку ми обов'язково повинні виграти. І тоді все у нас вийде. Слово пацана.
10.12.23
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Дискурси
Моя Софія Яблонська
Оксана Булавіна
Життєвими стежками Софії Яблонської та її родини, зокрема її батька і матері – отця Івана та Модести Яблонських
09.12.23
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Минуле
«Сумерк»: між часами і наративами
Олеся Ісаюк
Повість Опільського з’явилася на світ 1922 року і вирізняється сюжетом – в нашій белетристиці не часто зустрінеш твір про литовсько-польську добу
09.12.23
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Україна
654-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
09.12.23
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Україна
Мадуро як латиноамериканський Путін
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ніколас Мадуро оголосив частину сусідньої Ґайани – багату на нафту провінцію Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. Він вже готується анексувати її. Але чи дозволять йому це зробити США? Звісно ні.
08.12.23
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У світі