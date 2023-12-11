Мусимо йти, бо спинити походу не можна

Мадуро як латиноамериканський Путін

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

Ніколас Мадуро оголосив частину сусідньої Ґайани – багату на нафту провінцію Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. Він вже готується анексувати її. Але чи дозволять йому це зробити США? Звісно ні.