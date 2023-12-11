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Мусимо йти, бо спинити походу не можна
Михайло Грушевський
До теми
656-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень
11.12.23
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Україна
655-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень
10.12.23
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Україна
Моя Софія Яблонська
Оксана Булавіна
Життєвими стежками Софії Яблонської та її родини, зокрема її батька і матері – отця Івана та Модести Яблонських
09.12.23
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Минуле
654-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
09.12.23
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Україна
Мадуро як латиноамериканський Путін
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ніколас Мадуро оголосив частину сусідньої Ґайани – багату на нафту провінцію Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. Він вже готується анексувати її. Але чи дозволять йому це зробити США? Звісно ні.
08.12.23
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У світі
Сестри
Юрко ПРОХАСЬКО
То був темний резервуар зупиненого часу, часу, що втратив розбіг і сприт, упокореного, знесиленого, але не кволого. Досконала злагодженість старосвітського і благочестивого
08.12.23
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Дискурси
653-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
08.12.23
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Україна
Sound of Ukraine — вільному світу
Дзвенислава Саф'ян
13 грудня у Берліні один з найдавніших і найвідоміших оркестрів України — симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Теодора Кухара виконає уривки з сюїти "Ніч перед Різдвом" Станковича, скрипковий концерт Сібеліуса з солісткою Богданою Півненко та Симфонію № 9 Дворжака.
07.12.23
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Штука