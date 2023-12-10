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Влодко Маковецький
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Неділя, Грудень 10, 2023 - 23:15
До теми
654-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
09.12.23
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Україна
Мадуро як латиноамериканський Путін
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ніколас Мадуро оголосив частину сусідньої Ґайани – багату на нафту провінцію Ессекібо – 24-м штатом Венесуели. Він вже готується анексувати її. Але чи дозволять йому це зробити США? Звісно ні.
08.12.23
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У світі
653-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень
08.12.23
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Україна
Sound of Ukraine — вільному світу
Дзвенислава Саф'ян
13 грудня у Берліні один з найдавніших і найвідоміших оркестрів України — симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Теодора Кухара виконає уривки з сюїти "Ніч перед Різдвом" Станковича, скрипковий концерт Сібеліуса з солісткою Богданою Півненко та Симфонію № 9 Дворжака.
07.12.23
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Штука
652-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
07.12.23
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Україна
“Наша столітня”: повернути притомність
Олеся Ісаюк
Історія, буває, стає практичною наукою. Практицизм цей часто є саркастичним і стосується часів, коли людям, які люблять спокій, краще не жити
06.12.23
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Галичина
Історія про кохання земне і небесне
7 та 8 грудня Львівська національна опера запрошує переглянути головну премʼєру театрального сезону – балет «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного, лібрето Василя Вовкуна та у постановці Артема Шошина.
06.12.23
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Штука
Мужики і шляхта
Юрій Винничук
Відкидаючи українську шляхту з нашої історії, мусили би бути послідовними і відкинути Андрея та Климента Шептицьких, а також багатьох інших.
06.12.23
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Дискурси