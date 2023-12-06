Врятовані тварини

«Садок вишневий...». VII. «Співають ідучи дівчата...»

Андрій Содомора

Варто, йдучи в «нові часи», дбати про те, що не мало б гинути як у мові, так і в пісні, в освіті. Дбати про світло – тобто про те, що належить душі