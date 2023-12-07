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Доброта - це мова, яку можуть почути глухі і побачити сліпі
Марк Твен
До теми
Sound of Ukraine — вільному світу
Дзвенислава Саф'ян
13 грудня у Берліні один з найдавніших і найвідоміших оркестрів України — симфонічний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Теодора Кухара виконає уривки з сюїти "Ніч перед Різдвом" Станковича, скрипковий концерт Сібеліуса з солісткою Богданою Півненко та Симфонію № 9 Дворжака.
07.12.23
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Штука
Історія про кохання земне і небесне
7 та 8 грудня Львівська національна опера запрошує переглянути головну премʼєру театрального сезону – балет «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного, лібрето Василя Вовкуна та у постановці Артема Шошина.
06.12.23
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Штука
Альбом з передової військовика «Піаніста»
Жанр «музичного моменту» є традиційним для класичної музики, але тепер він пишеться в умовах війни, де мить має вирішальне значення. До альбому увійшло сім композицій, які Михайло Олійник створював у зоні бойових дій.
05.12.23
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Штука
Майже вічні цінності
Юрко ТИМЧУК
Зима традиційно прийшла несподівано, фури на кордоні продовжують нецензурно лаятися, нардепи звично безуглять. В цілому, як казали колись Брати, «всьо чотко».
05.12.23
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Україна
650-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 73 бойові зіткнення
05.12.23
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Україна
«Садок вишневий...». VII. «Співають ідучи дівчата...»
Андрій Содомора
Варто, йдучи в «нові часи», дбати про те, що не мало б гинути як у мові, так і в пісні, в освіті. Дбати про світло – тобто про те, що належить душі
04.12.23
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Дискурси
Якщо акція «Вісла» не злочин – що ж тоді закон?
Позиція Українського історичного товариства в Польщі у зв'язку з припиненням ІНП розслідування у справі акції "Вісла"
04.12.23
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Дискурси
649-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 68 бойових зіткнень.
04.12.23
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Україна