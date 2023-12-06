650-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 73 бойові зіткнення