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Середа, Грудень 6, 2023 - 11:30
До теми
650-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 73 бойові зіткнення
05.12.23
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Україна
649-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 68 бойових зіткнень.
04.12.23
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Україна
Битва
Ольга Кобилянська
В продовження ювілею Ольги Кобилянської – першодрук (1896 року, «Буковина») її нарису з природи в оригінальному правописі.
03.12.23
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Минуле
Акція «Вісла» була злочином проти людяності
Протест лідерів польського громадянського суспільства проти скандального рішення Інституту національної пам'яті Польщі.
03.12.23
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Дискурси
Тріумф волі
Віталій Портников
Політична спадщина Кіссінджера довела Захід до передбачуваної катастрофи. Домовитися з диктатурами не виходить, ніякого світового порядку більше немає
03.12.23
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Дискурси
648-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 88 бойових зіткнень.
03.12.23
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Україна
Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23
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Минуле
Кактус
Василь МАХНО
мовчазний насуплений шпичастий цвітом поцілований й нещасний
02.12.23
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Дискурси