Словник - це всесвіт, розташований у хронологічному порядку

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Анатоль Франс
До теми
649-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 68 бойових зіткнень.
04.12.23
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Україна
Акція «Вісла» була злочином проти людяності
Протест лідерів польського громадянського суспільства проти скандального рішення Інституту національної пам'яті Польщі.
03.12.23
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Дискурси
648-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 88 бойових зіткнень.
03.12.23
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Україна
Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23
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Минуле
Кактус
Василь МАХНО
мовчазний насуплений шпичастий цвітом поцілований й нещасний
02.12.23
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Дискурси
647-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
02.12.23
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Україна
Найкоротший Адвент як дарунок (для) себе
Маріанна Челецька
А що, якби запросити в гості на Адвент того Святого, хто опікується нинішнім днем у грудні!?.. І провести день ніби зі своїм давнім знайомим
01.12.23
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Дискурси
646-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
01.12.23
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Україна