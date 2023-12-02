Дурість, а не водень є основним будівельним матеріалом Всесвіту

Френк Заппа

До теми

Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23 | | Минуле
647-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
02.12.23 | | Україна
Найкоротший Адвент як дарунок (для) себе
Маріанна Челецька
А що, якби запросити в гості на Адвент того Святого, хто опікується нинішнім днем у грудні!?.. І провести день ніби зі своїм давнім знайомим
01.12.23 | | Дискурси
646-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
01.12.23 | | Україна
«Серед рядків і давніх, і нових» Андрія Содомори
Любомир Коблик
думками тут                                    і ген десь там – стою і я                                             з собою сам…  
30.11.23 | | Штука
Стрільба дуплетом по-македонськи
Тарас Прохасько
Кілька десятиріч тому такий сніг спонукав до яскравого насильства. Вікового, а передовсім статевого. Сніжками.
30.11.23 | | Дискурси
645-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.
30.11.23 | | Україна
З Чорнобиля під гільйотину
Юрій Винничук
Дивовижна доля випала Розалії Ходкевич, в заміжжі – княгині Любомирській, та її доньці Олесі, яка пізніше стала письменницею.
29.11.23 | | Дискурси

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