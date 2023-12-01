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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Грудень 1, 2023 - 12:15
До теми
645-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.
30.11.23
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Україна
12 фіналістів Фестивалю-премії «GRA»
Цього року не театри збираються у столиці, а міжнародне журі й глядачі їдуть до Львова, Івано-Франківська, Рівного та Києва на перегляди. 1-2 грудня у Львові йтимуть вистави «TOP GIRLS», «146 ЗІРОК, ВИДИМИХ НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ» і «ВЕРТЕП».
29.11.23
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Штука
644-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
29.11.23
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Україна
«Захар Беркут» у сценічних образах «курбасівців»
Маріанна Челецька
Сценічна інтерпретація Франкового хрестоматійного прозового твору заслуговує на довіру глядача саме завдяки намаганню режисера не тільки донести до глядача архетип міфу про незламність перед ворогами, а й зберегти дух історії у її авторському осмисленні.
28.11.23
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Штука
Russian rоulette
Майкл Мишкало
Війна не рулетка, ми однаково тут залишимось і будемо чинити опір. Який у нас вибір? Здатися – це, як засвідчили жителі звільнених міст, не життя, а russian rоulette
28.11.23
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Дискурси
«Садок вишневий коло хати». VI.«Плугатарі з плугами йдуть...»
Андрій Содомора
Третій рядок – картина. Картина, а радше – кадр, бо таки «йдуть»...
27.11.23
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Дискурси
«Нова жінка» на лоні природи
Тамара Гундорова
Екофеміністичні фантазії Ольги Кобилянської: три її радикально-жіночі гуцульські новели – «Природа», «Битва» і «Некультурна»
27.11.23
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Минуле
Добре, що є фіни
Юрко ТИМЧУК
Тепер ми знаємо, чому Європу називають цивілізованим світом, а деяким українцям до цивілізації як до неба рачки. Огляд подій тижня в Україні.
27.11.23
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Україна