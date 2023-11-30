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Поллок. Число 17А
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Число 17А. Джексон Поллок. 1948 рік
Четвер, Листопад 30, 2023 - 00:30
До теми
«Захар Беркут» у сценічних образах «курбасівців»
Маріанна Челецька
Сценічна інтерпретація Франкового хрестоматійного прозового твору заслуговує на довіру глядача саме завдяки намаганню режисера не тільки донести до глядача архетип міфу про незламність перед ворогами, а й зберегти дух історії у її авторському осмисленні.
28.11.23
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Штука
643-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення.
28.11.23
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Україна
«Нова жінка» на лоні природи
Тамара Гундорова
Екофеміністичні фантазії Ольги Кобилянської: три її радикально-жіночі гуцульські новели – «Природа», «Битва» і «Некультурна»
27.11.23
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Минуле
Скрипаль Богдан Луц став переможцем конкурсу Long-Thibaud International Violin Competition.
Також Богдан отримав на конкурсі декілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій і нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам.
27.11.23
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Галичина
Добре, що є фіни
Юрко ТИМЧУК
Тепер ми знаємо, чому Європу називають цивілізованим світом, а деяким українцям до цивілізації як до неба рачки. Огляд подій тижня в Україні.
27.11.23
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Україна
642-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 63 бойові зіткнення.
27.11.23
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Україна
Некультурна
Ольга Кобилянська
В переддень ювілею Ольги Кобилянської – першодрук її улюбленої новели в оригінальному правописі, що урельєфнює мелодику тексту
26.11.23
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Минуле
641-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
26.11.23
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Україна