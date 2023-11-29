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Алла Горська
головна
28 листопада 1970 року каґебісти вбили Аллу Горську; портрет роботи Опанаса Заливахи
Середа, Листопад 29, 2023 - 14:30
До теми
643-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення.
28.11.23
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Україна
642-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 63 бойові зіткнення.
27.11.23
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Україна
Некультурна
Ольга Кобилянська
В переддень ювілею Ольги Кобилянської – першодрук її улюбленої новели в оригінальному правописі, що урельєфнює мелодику тексту
26.11.23
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Минуле
641-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
26.11.23
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Україна
Війна і Майдан
Віталій Портников
Якби не було Майдану, українці все одно гинули б на інших війнах, тільки у формі російської армії. В нашій історії це вже було
26.11.23
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Дискурси
Оскарас Коршуновас з-поміж інших на фестивалі «VYS`» у Львові
На фестивалі презентуватимуть сучасні тексти драматургів однієї із європейських країн – першими братимуть участь представники Литви. Автори п’єс, режисери і театральні менеджери вперше приїдуть на фестиваль, щоб представити власні тексти та взяти участь в дискусіях.
26.11.23
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Штука
У місті у якому ти не був
Василь МАХНО
…то що у ньому ти згубив й забув? Це відчуття забутого і втрат Це вихід одночасно з сотні брам із розпачем заблудлої дитини
25.11.23
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Дискурси
640-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення.
25.11.23
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Україна