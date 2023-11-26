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160 років з народження Ольги Кобилянської
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160 років з народження Ольги Кобилянської
Неділя, Листопад 26, 2023 - 22:45
До теми
Подвійна роль школи
Вікторія БРИНДЗА
Шанс – у переосмисленні школи з радше освітньої інституції на осередок спільноти, острівець безпеки, на якому закладається новий тип стосунків
25.11.23
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Дискурси
640-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення.
25.11.23
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Україна
Західні аномалії Володимира Малика
Олеся Ісаюк
Історія з Кульчицьким – повністю справа українських рук: європейська столиця, врятована українськими руками без жодної присутності “старшого брата”
24.11.23
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Україна
VIII Театральний фестиваль Традиції «DREVO»
Тарас Компаніченко і «Хорея Козацька», Майстерня степового розспіву «Євшан-Зілля» і народний співак Олексій Заєць, Наталія Половинка та Театральний Центр «Слово і голос» об’єдналися у спільній виставі за Григорієм Сковородою «Розмова птахів».
24.11.23
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Штука
639-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення.
24.11.23
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Україна
Вийти з тіні. Позиціонування України у світі
Розмова про те, як Україну сприймають у світі і наскільки ще сильна біля нас тінь Росії
23.11.23
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Галичина
Політ Петрикора
Роксана Харчук
Талант цього письменника піддати сумніву неможливо, бо він є. Доказом цього слугує те почуття насолоди, що з ним читають Рафєєнка, який пише про травмованих війною людей − колишніх донецьких, що виїхали з окупованої росіянами Донеччини на Велику Україну, потім і Галичину, де почуваються українцями.
23.11.23
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Штука
638-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення.
23.11.23
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Україна