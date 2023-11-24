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Бенксі
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Бенксі «Смерть» (2005)
П'ятниця, Листопад 24, 2023 - 12:30
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Політ Петрикора
Роксана Харчук
Талант цього письменника піддати сумніву неможливо, бо він є. Доказом цього слугує те почуття насолоди, що з ним читають Рафєєнка, який пише про травмованих війною людей − колишніх донецьких, що виїхали з окупованої росіянами Донеччини на Велику Україну, потім і Галичину, де почуваються українцями.
23.11.23
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Штука
638-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення.
23.11.23
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Україна
637-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.
22.11.23
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Україна
Бабині єблука
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
М’єконькі, фист добрі. Жєвко набирала добірної садовини з безмірної скрині у баби на ґанку, дєкувала й борзо прощалася...
21.11.23
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Дискурси
До дев’яностої річниці Голодомору-геноциду
Архиєрейський Синод УГКЦ
Звернення Архиєрейського синоду УГКЦ в Україні, яке буде зачитане в наступну неділю після кожної Служби Божої.
21.11.23
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Дискурси
Без емоцій
Юрко ТИМЧУК
Про викладачів "Львівської політехніки" не буде написано ні слова, бо обсценна лексика в порядному товаристві не толерується. Огляд подій тижня в Україні
21.11.23
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Україна
636-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
21.11.23
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Україна
«Садок вишневий коло хати». V.«Хрущі над вишнями гудуть...»
Андрій Содомора
Картина, що промовляє, звучить на тлі вечорової тиші, в переддвер’ї ночі...
20.11.23
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Дискурси