Бенксі

Бенксі «Смерть» (2005)головна

Бенксі «Смерть» (2005)

П'ятниця, Листопад 24, 2023 - 12:30

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Політ Петрикора
Роксана Харчук
Талант цього письменника піддати сумніву неможливо, бо він є. Доказом цього слугує те почуття насолоди, що з ним читають Рафєєнка, який пише про травмованих війною людей − колишніх донецьких, що виїхали з окупованої росіянами Донеччини на Велику Україну, потім і Галичину, де почуваються українцями.
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Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.
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Картина, що промовляє, звучить на тлі вечорової тиші, в переддвер’ї ночі... 
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