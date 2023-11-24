Політ Петрикора

Роксана Харчук

Талант цього письменника піддати сумніву неможливо, бо він є. Доказом цього слугує те почуття насолоди, що з ним читають Рафєєнка, який пише про травмованих війною людей − колишніх донецьких, що виїхали з окупованої росіянами Донеччини на Велику Україну, потім і Галичину, де почуваються українцями.