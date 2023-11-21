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Можна поступитися силі, але повністю підкорюються лише розумові
Луї Огюст Бланкі
До теми
До дев’яностої річниці Голодомору-геноциду
Архиєрейський Синод УГКЦ
Звернення Архиєрейського синоду УГКЦ в Україні, яке буде зачитане в наступну неділю після кожної Служби Божої.
21.11.23
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Дискурси
Без емоцій
Юрко ТИМЧУК
Про викладачів "Львівської політехніки" не буде написано ні слова, бо обсценна лексика в порядному товаристві не толерується. Огляд подій тижня в Україні
21.11.23
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Україна
636-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
21.11.23
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Україна
635-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.
20.11.23
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Україна
О дивний новий світ
Віталій Портников
Нам потрібно вижити у гібридному турбулентному світі. І правила гри в цьому світі остаточно будуть залежати від того, як ми відібʼємося
19.11.23
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Дискурси
634-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
19.11.23
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Україна
Містечко пенсильванських вуглекопів
Василь МАХНО
лем їм не бíда в гамерицкім краю ні гір ні хыж вони не пам’ятають ні де згубився лемківський король той що прибув перед Колумбом – звісно
18.11.23
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Дискурси
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23
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Україна