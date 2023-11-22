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Джон Фітцджеральд Кеннеді
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60 років тому в Далласі Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).
Середа, Листопад 22, 2023 - 14:00
До теми
636-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
21.11.23
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Україна
635-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.
20.11.23
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Україна
634-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
19.11.23
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Україна
Містечко пенсильванських вуглекопів
Василь МАХНО
лем їм не бíда в гамерицкім краю ні гір ні хыж вони не пам’ятають ні де згубився лемківський король той що прибув перед Колумбом – звісно
18.11.23
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Дискурси
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23
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Україна
Страх
Майкл Мишкало
Не потрібно відкривати статистику наших втрат на війні: що всі ці цифри у порівнянні з портретом того, кого ти знав особисто...
17.11.23
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Дискурси
“Северин Наливайко”: геноцид задушеного відродження
Олеся Ісаюк
Текст Вінграновського складно вважати історичною прозою. Але все описане добре лягає на час пізнього СРСР і відносини “молодшого” покоління шестидесятників і “старших”
17.11.23
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Україна
Німецький журналіст за кремлівські гроші
Максим МУЛЯР
У Німеччині розпалюється скандал навколо відомого публіциста Губерта Зайпеля, –виявляється, він працював на Кремль за непогані гроші. Формував позитивний імідж Росії та Путіна. Та хіба лише він?
17.11.23
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У світі