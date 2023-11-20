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Людина виховується для свободи
Гегель
До теми
635-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.
20.11.23
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Україна
634-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
19.11.23
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Україна
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23
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Україна
“Северин Наливайко”: геноцид задушеного відродження
Олеся Ісаюк
Текст Вінграновського складно вважати історичною прозою. Але все описане добре лягає на час пізнього СРСР і відносини “молодшого” покоління шестидесятників і “старших”
17.11.23
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Україна
Німецький журналіст за кремлівські гроші
Максим МУЛЯР
У Німеччині розпалюється скандал навколо відомого публіциста Губерт Зайпель, виявляється він працював на Кремль за непогані гроші. Формував позитивний імідж Росії та Путіна. Та хіба лише він?
17.11.23
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У світі
632-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення.
17.11.23
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Україна
Історії робляться тут
Тарас Прохасько
Хочу, аби про нас було що розказувати у цілому світі ще більше, як ми можемо сказати про них.
16.11.23
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Дискурси
Шлях до свободи чи неминуча відповідальність?
Оксана Дащаківська
Справедливість – це не про користь лиш, а й про зменшення страждання. Тому це буде однією з вимог українського суспільства.
16.11.23
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Галичина