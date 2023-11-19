Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Олег Мінько «Крик»
головна
Олег Мінько «Крик»
Неділя, Листопад 19, 2023 - 22:15
До теми
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23
|
|
Україна
Німецький журналіст за кремлівські гроші
Максим МУЛЯР
У Німеччині розпалюється скандал навколо відомого публіциста Губерт Зайпель, виявляється він працював на Кремль за непогані гроші. Формував позитивний імідж Росії та Путіна. Та хіба лише він?
17.11.23
|
|
У світі
632-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення.
17.11.23
|
|
Україна
Історії робляться тут
Тарас Прохасько
Хочу, аби про нас було що розказувати у цілому світі ще більше, як ми можемо сказати про них.
16.11.23
|
|
Дискурси
Шлях до свободи чи неминуча відповідальність?
Оксана Дащаківська
Справедливість – це не про користь лиш, а й про зменшення страждання. Тому це буде однією з вимог українського суспільства.
16.11.23
|
|
Галичина
631-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
16.11.23
|
|
Україна
Пригоди львівських сурмачів
Юрій Винничук
Як лиш згадаю, скільки років я нудив про те, що треба сурмача на Ратушу! Всі махали головами: ая, ая, треба. І ніц не робили
15.11.23
|
|
Дискурси
Караїми Галича: понад століття тому і сьогодні
Антон Божук
Опублікована акурат 110 років тому у двотижневику «Ілюстрована Україна» розвідка Володимира Гребеняка про історію караїмської громади у нас
15.11.23
|
|
Минуле