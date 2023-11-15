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Зображення створене штучним інтелектом
Середа, Листопад 15, 2023 - 11:30
До теми
Римма Зюбіна зіграє у наступній прем'єрі заньківчан
23-24 листопада на великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра трагікомедії «Вороги. Історія любові» за романом єврейського письменника, лауреата Нобелівської премії Іцхака Башевіса Зінґера.
14.11.23
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Штука
629-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
14.11.23
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Україна
Наважитися захищати ідентичність
Христина Дрогомирецька
«Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе – яскравий приклад не двовимірного кіно і «героїв» із класичним сюжетом: головна героїня робить вибір на користь своєї ідентичності, а герой помирає у своєрідній ізоляції, не прив’язаний до жодного місця.
13.11.23
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Штука
«Садок вишневий коло хати» IV.«...коло хати»
Андрій Содомора
Хай яким комфортним не було б наше житло, та найцінніше у ньому тепло – це тепло нашої хати. Та наша хата дошкульною скалкою в неситому оці.
13.11.23
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Дискурси
628-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
13.11.23
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Україна
«Коло» : внутрішня сила тіні
Уляна Мороз
Гастрольний проєкт передбачав, щоб привезти нашим за кордон «трішки України». Ми були в Європі і при цьому перебували в спільнотах Харкова, Одеси, Запоріжжя, Слов’янська, це була водночас своєрідна «подорож містами України».
12.11.23
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Штука
Тінь Черчилля
Віталій Портников
Варто би зрозуміти, що національна єдність під час випробувань – це не гасла і звернення до громадян, а правильно побудовані інституції
12.11.23
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Дискурси
627-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
12.11.23
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Україна